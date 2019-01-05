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      На Донбасі у чергах до контрольно-пропускних пунктів в один день померли двоє людей

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      На КПВВ на Донбасі за день померло двоє людей
      На КПВВ на Донбасі за день померло двоє людей / Фото з відкритих джерел

      У суботу, 5 січня, під час перетину лінії розмежування на КПВВ "Станиця Луганська" та "Майорськ" померли літні чоловік та жінка. Вони очікували на перехід у чергах.

      Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Українські бійці знищили двох окупантів на Донбасі

      Вранці 5 січня в сервісній зоні на КПВВ "Станиця Луганська" під час оформлення документів на перехід на підконтрольну Україні територію стало погано 65-річному чоловікові.

      На допомогу негайно прибув медичний представник «Червоного Хреста» та карета швидкої. На жаль, з прибуттям лікарів, їм залишалося лише констатувати смерть чоловіка. Попередній діагноз: зупинка серця,
      – йдеться у повідомленні.

      Пізніше на КПВВ "Майорськ" 79-річна жителька окупованої території поскаржилася українським прикордонникам на погіршення стану здоров'я. Медики провели термінові реанімаційні заходи, але врятувати життя жінки не вдалося.

      Українська сторона СЦКК звинуватила бойовиків у штучному створенні довгих черг та неорганізованості в роботі КПВВ в холодну пору року.

      У штабі наголошують, що окупаційна влада наражає на небезпеку мирне населення, серед яких переважно люди похилого віку.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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