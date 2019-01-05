На Донбасі у чергах до контрольно-пропускних пунктів в один день померли двоє людей
У суботу, 5 січня, під час перетину лінії розмежування на КПВВ "Станиця Луганська" та "Майорськ" померли літні чоловік та жінка. Вони очікували на перехід у чергах.
Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.
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Вранці 5 січня в сервісній зоні на КПВВ "Станиця Луганська" під час оформлення документів на перехід на підконтрольну Україні територію стало погано 65-річному чоловікові.
На допомогу негайно прибув медичний представник «Червоного Хреста» та карета швидкої. На жаль, з прибуттям лікарів, їм залишалося лише констатувати смерть чоловіка. Попередній діагноз: зупинка серця,
– йдеться у повідомленні.
Пізніше на КПВВ "Майорськ" 79-річна жителька окупованої території поскаржилася українським прикордонникам на погіршення стану здоров'я. Медики провели термінові реанімаційні заходи, але врятувати життя жінки не вдалося.
Українська сторона СЦКК звинуватила бойовиків у штучному створенні довгих черг та неорганізованості в роботі КПВВ в холодну пору року.
У штабі наголошують, що окупаційна влада наражає на небезпеку мирне населення, серед яких переважно люди похилого віку.
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