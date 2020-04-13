На Донбасі у Вербну неділю загинув 32-річний військовий з Дніпропетровщини: що про нього відомо
Війна в Україні забрала життя ще одного українського військовослужбовця. Від ворожого обстрілу на Донбасі під час виконання бойового чергування загинув Леонід Скакуненко. За 10 днів йому виповнилося б 33.
Про загиблого побратима розповіли у фейсбуці військові з 93-ї ОМБр "Холодний Яр".
Повідомлення штабу ООС Підступ у Вербну неділю: на Донбасі бойовики вбили українського військового
У повідомленні мовиться, що вранці 12 квітня ворог обстріляв позиції бригади з гранатомета. Тоді й загинув піхотинець Леонід Скакуненко із позивним "Барон", що перебував на бойовому чергуванні.
Що відомо про загиблого бійця Леоніда Скакуненка
- Народився 22 квітня 1987 року у селі Лихівка П’ятихатського району Дніпропетровської області.
- У 2014 році мобілізований до Національної гвардії.
- Після строкової служби вирішив залишитися в ЗСУ за контрактом.
- У складі 93-ї бригади "Холодний Яр" воював три ротації – з вересня 2017 року.
- За військовою спеціальністю – навідник.
- Брав участь у бойових діях у Новотроїцькому, Новоселівці Другій, на околицях Кримського.
- У загиблого залишилася дружина та син від першого шлюбу.
"Барон" був справжнім героєм: самовідданим, патріотичним. У лютому цього року він разом із побратимами відбив напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка спробувала прорватися на позиції холодноярців. Він поклав життя, воюючи з російськими окупантами на одній із найскладніших ділянок фронту,
– розповіли у бригаді.
У 93-й ОБМр висловили глибоке співчуття рідним та близьким Леоніда, всім, хто його знав і любив. 24 канал від щирого серця приєднується. Вічна пам'ять!
93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" – формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Місце постійної дислокації – селище Черкаське у Дніпропетровській області.
Востаннє Україна зазнавала втрати 9 квітня – загинув Олексій Купріков.
Леонід Скакуненко став 45 загиблим у 2020 році.
Окуповані території та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу
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