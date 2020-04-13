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      На Донбасі у Вербну неділю загинув 32-річний військовий з Дніпропетровщини: що про нього відомо

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      Леонід Скакуненко загинув на фронті 12 квітня / Колаж 24 каналу

      Війна в Україні забрала життя ще одного українського військовослужбовця. Від ворожого обстрілу на Донбасі під час виконання бойового чергування загинув Леонід Скакуненко. За 10 днів йому виповнилося б 33.

      Про загиблого побратима розповіли у фейсбуці військові з 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

      Повідомлення штабу ООС Підступ у Вербну неділю: на Донбасі бойовики вбили українського військового

      У повідомленні мовиться, що вранці 12 квітня ворог обстріляв позиції бригади з гранатомета. Тоді й загинув піхотинець Леонід Скакуненко із позивним "Барон", що перебував на бойовому чергуванні.

      Що відомо про загиблого бійця Леоніда Скакуненка

      • Народився 22 квітня 1987 року у селі Лихівка П’ятихатського району Дніпропетровської області. 
      • У 2014 році мобілізований до Національної гвардії.
      • Після строкової служби вирішив залишитися в ЗСУ за контрактом.
      • У складі 93-ї бригади "Холодний Яр" воював три ротації – з вересня 2017 року. 
      • За військовою спеціальністю – навідник.
      • Брав участь у бойових діях у Новотроїцькому, Новоселівці Другій, на околицях Кримського.
      • У загиблого залишилася дружина та син від першого шлюбу.

      "Барон" був справжнім героєм: самовідданим, патріотичним. У лютому цього року він разом із побратимами відбив напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка спробувала прорватися на позиції холодноярців. Він поклав життя, воюючи з російськими окупантами на одній із найскладніших ділянок фронту,
      – розповіли у бригаді.

      У 93-й ОБМр висловили глибоке співчуття рідним та близьким Леоніда, всім, хто його знав і любив. 24 канал від щирого серця приєднується. Вічна пам'ять!

      93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" – формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Місце постійної дислокації – селище Черкаське у Дніпропетровській області.

      Востаннє Україна зазнавала втрати 9 квітня – загинув Олексій Купріков.

      Леонід Скакуненко став  45 загиблим у 2020 році. 

      Війна
      Окуповані території та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Донецька Новини Луганська Новини Дніпра Україна – Росія Окуповані території Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Жертви Війна на Донбасі Новини України
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