На Донбасі від ворожого вогню загинув брат Героя України: фото

Від ворожого обстрілу бойовиків так званої "ДНР" на Донбасі загинув український військовий, старший солдат Роман Чибінєєв. Він отримав смертельне поранення 11 квітня, коли проросійські окупанти обстрілювали позиції українських військ на Приазов’ї.

Влітку Роману мало б виповнитись 30 років. Він – брат Героя України Валерія Чибінєєва. Про втрату повідомили у 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді Миколаєва.

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Полеглий воїн був вправним і навченим військовослужбовцем, який гідно виконував свої обов’язки, був вимогливим командиром і вірним товаришем для своїх побратимів,

– мовиться у повідомленні.

Брат полеглого українського оборонця раніше теж служив у цій десантно-штурмовій бригаді, а у 2016 році отримав звання Герой України. Відомо, що під час ведення бойових дій в районі селища Бірюкове Луганської області в червні 2014 року підрозділ очолюваний капітаном Валерієм Чибінєєвим знищив диверсійно-розвідувальну групу противника та взяв у полон двох військових терористичних військ. Поблизу селища Ізваріне Луганської області у липні того ж року, разом із своїми побратимами він витягнув із підбитого танка трьох військовослужбовців. Згодом – обороняв Донецький аеропорт поблизу злітної смуги летовища.

Загиблий Роман Чибінєєв народився 4 червня 1989 року в Бердянську. Він був на рік молодший від свого брата Валерія.

"Командування та особовий склад військової частини висловлює глибокі співчуття рідним і близьким, слова підтримки брату полеглого – колишньому військовослужбовцю бригади Герою України Валерію Чибінєєву з приводу невимовної втрати брата", – мовиться у повідомленні військових.

За даними штабу ООС, впродовж доби 11 квітня на тимчасово окупованому Донбасі було неспокійно. Так, внаслідок обстрілів з боку окупантів загинув один український військовий та ще 8 отримали поранення. Найпотужніший удар щодо українських захисників бойовики завдали у районі Павлополя на Донеччині. Бій тривав 2,5 години.

Скільки військових загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.



Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.