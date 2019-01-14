На Донбасі від ворожого вогню загинув український військовий, ще двоє отримали поранення

Протягом поточної доби, 14 січня, проросійські окупанти на Донбасі 5 разів обстрілювали українські позиції. Внаслідок ворожого вогню загинув один оборонець, ще двоє отримали поранення.

Про це інформує штаб ООС.

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В смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка, з гранатометів – поблизу селища Павлопіль, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Старогнатівка, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Чермалик,

– йдеться у зведенні.

Окрім цього, у смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник вів обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Відбувалось це в районі населеного пункту Гладосове.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення.