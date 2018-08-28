На Донбасі відновив роботу пропускний пункт "Майорське"
Контрольний пропускний пункт "Майорське" після обстрілу бойовиками – відновив свою роботу. О 6 годині ранку почав працювати у штатному режимі.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
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Пункт пропуску "Майорське" не працював з 23 серпня. Напередодні Дня Незалежності бойовики, наражаючи на небезпеку цивільне населення, обстріляли з снайперських гвинтівок пропускний пункт.
Дивом ніхто не постраждав. Через загострення ситуації командування Операції об'єднаних сил ухвалило рішення тимчасово припинити рух через "Майорське" в межах дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут".
Контрольний пропускний пункт "Майорське":
Джерело: 24 Канал
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