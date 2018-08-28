На Донбасі відновив роботу пропускний пункт "Майорське"

Контрольний пропускний пункт "Майорське" після обстрілу бойовиками – відновив свою роботу. О 6 годині ранку почав працювати у штатному режимі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Читайте також: На Донеччині ворожа куля поранила жінку

Пункт пропуску "Майорське" не працював з 23 серпня. Напередодні Дня Незалежності бойовики, наражаючи на небезпеку цивільне населення, обстріляли з снайперських гвинтівок пропускний пункт.

Дивом ніхто не постраждав. Через загострення ситуації командування Операції об'єднаних сил ухвалило рішення тимчасово припинити рух через "Майорське" в межах дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут".

Контрольний пропускний пункт "Майорське":