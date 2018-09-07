На Донбасі вирує негода: Авдіївка залишилась без води, а частина Маріуполя – без світла

Через негоду та сильні пориви вітру Авдіївка залишилась без води: сталося пошкодження повітряної лінії електропередач, що живить Донецьку фільтрувальну станцію. Маріуполь частково відключили від електропостачання.

Про це інформує ГУ ДСНС.

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Станом на 7:00 в результаті негоди на Донеччині знеструмлено 4 населених пункти. Так, 6 вересня о 19:00 через сильний вітер сталося пошкодження повітряної лінії електропередач, що живить Донецьку фільтрувальну станцію. В результаті було припинено водопостачання Авдіївки,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, через погіршення погодних умов від централізованого електропостачання частково відключили Маріуполь (200 абонентів), а також село Василівку Волноваського району (81 абонент) та село Дронівку Бахмутського району (136 абонентів).

Своєю чергою, синоптики на території Донеччини оголосили штормове попередження.

"6-7 вересня спостерігаються окремі пориви вітру і шквали 15-20 метрів за секунду", – передали в Укргідрометцентрі.