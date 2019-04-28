На Донбасі військовий тягач окупантів збив літнього чоловіка, постраждалому відірвало ногу
В окупованому Донецьку військовий тягач окупантів збив літнього чоловіка на пішохідному переході. В результаті інциденту постраждалому відірвало ногу.
"Було багато людей і багато крові", – написано в дописі групи "Інцидент Донецьк" у соцмережі.
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Допомагати чоловікові взялися люди поруч. Йому відірвало ногу, і везти у лікарню довелось автівкам, що проїжджали повз.
Водій спецтехніки хоч і не втік з місця пригоди, однак допомагати постраждалому чомусь не вззявся. Про це написала родичка чоловіка у соціальній мережі і закликала очевидців надати інформацію про ДТП у поліцію.
Переписка у соцмережі про інцидент
Відео: повна переписка у соцмережі
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