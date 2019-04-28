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      На Донбасі військовий тягач окупантів збив літнього чоловіка, постраждалому відірвало ногу

      133 Читать новость на русском
      Військовий тягач
      Військовий тягач / kolesa.ru

      В окупованому Донецьку військовий тягач окупантів збив літнього чоловіка на пішохідному переході. В результаті інциденту постраждалому відірвало ногу.

      "Було багато людей і багато крові", – написано в дописі групи "Інцидент Донецьк" у соцмережі.

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      Допомагати чоловікові взялися люди поруч. Йому відірвало ногу, і везти у лікарню довелось автівкам, що проїжджали повз.

      Водій спецтехніки хоч і не втік з місця пригоди, однак допомагати постраждалому чомусь не вззявся. Про це написала родичка чоловіка у соціальній мережі і закликала очевидців надати інформацію про ДТП у поліцію.

      На Донбасі військовий тягач окупантів збив літнього чоловіка на пішохідному переході
      Переписка у соцмережі про інцидент

      Відео: повна переписка у соцмережі

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Донецька Аварії та ДТП Війна на Донбасі
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