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      На Донбасі загинули двоє українських захисників: окупантів без відповіді не залишили

      566 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / Facebook // 28 окрема механізована бригада

      За минулу добу, 2 квітня, російські окупаційні війська 15 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, внаслідок чого двоє наших військових загинули, ще двоє – дістали поранення. Дії ворога без адекватної відповіді не залишились. Трьох бойовиків було знищено, вісім – поранено.

      Найманці гатили з мінометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, артилерійських систем. 

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      Під ударом противника опинились позиції наших військових поблизу Верхньоторецького, Широкиного, Авдіївки, Гнутового, Водяного, Новозванівки, Попасної, Катеринівки. 

      Через обстріли бойовиків на Донбасі загинули Яна Червона із позивним "Відьма" та Олександр Милютін із позивним "Дєда" – вони були воїнами окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна".

      Військові загинули під час обстрілу бойовиків – внаслідок прямого влучення міни у бліндаж, повідомляють у батальйоні. Це найбільші одномоментні втрати, що фіксувалися в зоні ООС останнім часом.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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