На Донбасі загинули кілька сотень кадрових російських офіцерів, – журналіст

Російські офіцери на Донбасі відіграють визначальну роль, якщо вести мову про участь офіцерів у тренувальних заходах, управління, пов’язане з тилом, з забезпеченням, з керівництвом підрозділів від роти і вище.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів військовий кореспондент російської "Нової газети" Павло Канигін.

"Російська влада завжди наголошує: це люди, які "за власним бажанням" поїхали на Донбас, жодного стосунку до офіційного Міноборони не мають, "взяли відпустку" і можуть робити все, що завгодно", – додав журналіст.

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Він пояснив, що це і є так звана гібридна логіка – "прекрасно розуміємо, що взяти відпустку офіцер на місяць чи на три не може, ніхто його ніколи не відпустить, тим більше знаючи, що їде на війну до сусідньої держави, що підпадає під статтю Кримінального кодексу Росії про найманців, але водночас якби і не причепитися".

Допоки в Росії зберігається сьогоднішня влада, достеменно нічого з документами сказати не можна. Як тільки ми почали підбиратися, в першу чергу Шлосберг (депутат псковських зборів, який надрукував дані щодо анонімних поховань тих, хто загинув на Донбасі, – 24.) до подібних доказів, держава видала спецзакон про засекречення даних про військові втрати в мирний час,

– зазначив Канигін.

Він додав, що точних цифр про загиблих офіцерів ні у кого немає, а є приблизні – декілька сотень загиблих за весь час.

"Але в 2014-у і в 2015-у похорони військових відбувалися практично щотижня у різних регіонах Росії, які загинули "на навчаннях у Ростовській області" або ж просто "на навчаннях". Це коли ще не була задіяна "гібридна армія", яка "у відпустках", наполовину з місцевих жителів, наполовину ще з якихось, – підсумував журналіст.