На Донбасі загинув командир українських розвідників
Під час бойових дій на окупованій Луганщині загинув офіцер розвідки, майор Збройних сил України Віталій Кузнєцов родом з Івано-Франківська. Боєць був начальником розвідки 8-о окремого гірсько-штурмового батальйону.
Про це у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Кузнєцов загинув в окупованому селі Кримському Новоайдарського району. Боєць воював на Донбасі з 2014 року, пішов на фронт волонтером.
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Від усієї громади міста висловлюю щирі співчуття родині Героя. У Віталія в Івано-Франківську залишилась дружина та два маленьких синочка,
– написав Марцінків.
У коментарях користувачі соцмережі повідомляють, що будучи заступником командира батальйону, Кузнєцов "пережив пекельне Кримське у січні 2015 року".
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