На Донбасі загинув молодий боєць з Львівщини: фото

У селі Кримське, що на Луганщині, під час виконання бойового завдання загинув 28-річний військовий Євген Тоненьков (позивний Сталкер).

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

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Боєць був родом із Маріуполя, але проживав у Миколаївському районі на Львівщині.

У вересні 2018 року разом із дружиною підписав контракт із 10-тою окремою гірсько-штурмовою бригадою. До цього часу служив у батальйоні Донбас,

– йдеться у повідомлені.

У загиблого військового залишилась дружина Мар'яна та чотирирічний син.

Окрім того, у Facebook-спільноті "ГФ "Миколаївська народна Самооборона" повідомили, що військовий помер від кульового поранення в голову.

Поховають Євгена Тоненькова у п'ятницю, 28 грудня в селищі Розділ, Львівської області.