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      На Донбасі загинув молодий боєць з Львівщини: фото

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      На Донбасі загинув український боєць Євген Тоненьков
      На Донбасі загинув український боєць Євген Тоненьков / Фото з Facebook

      У селі Кримське, що на Луганщині, під час виконання бойового завдання загинув 28-річний військовий Євген Тоненьков (позивний Сталкер).

      Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

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      Боєць був родом із Маріуполя, але проживав у Миколаївському районі на Львівщині.

      У вересні 2018 року разом із дружиною підписав контракт із 10-тою окремою гірсько-штурмовою бригадою. До цього часу служив у батальйоні Донбас,
      – йдеться у повідомлені.

      У загиблого військового залишилась дружина Мар'яна та чотирирічний син.

      Окрім того, у Facebook-спільноті "ГФ "Миколаївська народна Самооборона" повідомили, що військовий помер від кульового поранення в голову.

      Поховають Євгена Тоненькова у п'ятницю, 28 грудня в селищі Розділ, Львівської області.

       

      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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