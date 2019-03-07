На Донбасі загинув молодий український воїн з Львівщини: ким був герой

В зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув лейтенант Слобода Богдан. Хлопець родом з Львівщини.

Богдан Слобода народився 13 травня 1997 року, написав у себе на Facebook-сторінці Степан Сус.

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Український воїн навчався в Шклівській ЗОШ І-ІІІ ступеня. У 2014 році він пішов навчатися в Національну Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вже після закінчення – призваний за контрактом Яворівсько - Мостиським РВК в 128 гірсько-штурмову бригаду.

Богдан отримав кульові поранення 6 березня на окупованому Донбасі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого героя,

– написав Степан.



