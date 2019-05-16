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      На Донбасі загинув український оборонець з Івано-Франківська: фото

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      На Донбасі загинув український військовий
      На Донбасі загинув український військовий / Press-centr

      За день на Донбасі ворог 6 разів відкривав вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинув український військовий з Івано-Франківська Василь Джус. Ще один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

      Обстріли проросійські бойовики здійснювали з мінометів, БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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      Окупанти вели вогонь поблизу таких населених пунктів, як Водяне, Новотроїцьке, Кам’янка, Богданівка, Новозванівка і Павлопіль.

      Український військовий загинув на Приазов’ї під час двостороннього бою. Він потрапив під мінометний обстріл.

      Загиблий – військовослужбовець Івано-Франківської бригади тактичної авіації повітряного командування ''Захід'', прапорщик Василь Джус, 1974 року народження.

      Військовослужбовці Повітряних сил та вся Україна сумують за побратимом. Висловлюємо глибокі співчуття родині,
      – мовиться у повідомленні повітряного командування "Захід".

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
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