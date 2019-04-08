На Донбасі закрили два пункти пропуску

На окупованому Донбасі не працюють два пропускних пункти – "Мар'їнка" та "Гнутове".

Причиною призупинення роботи "Гнутового" є реконструкція, яка триватиме до 9 квітня, повідомили у прес-службі ДПСУ.

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Реконструкцію мали закінчити ще 7 квітня, але роботи продовжили.

Нещодавно на нульовому блокпості КПВВ "Мар'їнка" снайпер проросійських бойовиків поранив військового. Саме через це пункт тимчасово закрили.

Інші пункти пропуску, "Майорське", "Новотроїцьке", "Станиця Луганська", працюють за графіком.

До слова, впродовж доби 7 квітня проросійські бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, застосовуючи при цьому заборонене озброєння . Один український воїн отримав поранення, однак втрати серед бойовиків набагато масштабніші.