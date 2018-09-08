На Донбасі "зашкварили" бойовика з позивним "Домовенок": фото

4 вересня на Донбасі було ліквідовано бойовика Євгена Орленка з позивним "Домовенок". У серпня бандиту виповнилося 24 роки.

Відповідну інформацію та його фото оприлюднив користувач з ніком Ukr_Che у своєму Twitter.

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Як зазначає юзер, народився Орленко 5 серпня 1994 року.

Пройшов Слов'янськ, Іловайськ, Донецький аеропорт. "Зашкварено" 04 вересня 2018 року", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував нові фотографії та інформацію про ліквідованих на Донбасі проросійських бойовиків. Зокрема, він сповістив про 2 бійців російських окупаційних військ Олега Лимаря з позивним "Аптека" та Олега Рудя з позивним "Ягуар", що загинули 12 та 13 серпня відповідно.