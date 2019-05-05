На Донбасі зник військовий: його тіло може перебувати у морзі на окупованій території

На Донбасі побратими розшукують військового 35 бригади морської піхоти, що зник під час бою. Наразі стало відомо, що його тіло може перебувати в одному з моргів на окупованій території.

Проте, чи це саме той військовий, армійцям та міжнародним спостерігачам ще доведеться з'ясувати.

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Військовослужбовець зник днями на передовій поблизу села Миколаївка під час чергового обстрілу бойовиками позицій наших армійців. В районі негайно розпочала роботу група пошуку та евакуації. Водночас, командування бригади звернулося до міжнародних спостерігачів для припинення вогню на цій ділянці.

Однак, ворог продовжував обстріли, тим самим завадивши провести ретельний пошук зниклого бійця.

В бригаді морської піхоти кажуть, що зроблять все можливе, щоби повернути тіло героя додому.