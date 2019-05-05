20:22
5 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 4 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ

      На Донбасі зник військовий: його тіло може перебувати у морзі на окупованій території

      831 Читать новость на русском
      На Донбасі зник військовий: його тіло може перебувати у морзі на окупованій території
      На Донбасі зник військовий: його тіло може перебувати у морзі на окупованій території / Фото з відкритих джерел

      На Донбасі побратими розшукують військового 35 бригади морської піхоти, що зник під час бою. Наразі стало відомо, що його тіло може перебувати в одному з моргів на окупованій території.

      Проте, чи це саме той військовий, армійцям та міжнародним спостерігачам ще доведеться з'ясувати. 

      Читайте також: Їх готують до бойових дій: проросійські бойовики на Донбасі проводять мілітаризацію дітей

      Військовослужбовець зник днями на передовій поблизу села Миколаївка під час чергового обстрілу бойовиками позицій наших армійців. В районі негайно розпочала роботу група пошуку та евакуації. Водночас, командування бригади звернулося до міжнародних спостерігачів для припинення вогню на цій ділянці.

      Однак, ворог продовжував обстріли, тим самим завадивши провести ретельний пошук зниклого бійця.

      В бригаді морської піхоти кажуть, що зроблять все можливе, щоби повернути тіло героя додому.

      blog_ava
      Є два шляхи, – Кравчук дав Зеленському пораду щодо Донбасу
      сьогодні
      33889
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: "золота" цибуля, розплющений язик Путіна і флешмоб Арії Старк
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: "золота" цибуля, розплющений язик Путіна і флешмоб Арії Старк
      309
      Деталі пожежі на Рівненській АЕС, негода в Україні та курйози на інавгурації – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Деталі пожежі на Рівненській АЕС, негода в Україні та курйози на інавгурації – топ-5 відео тижня
      240
      Українська політика: нові партії та "авгієві конюшні"
      сьогодні , 19:00 Українська політика: нові партії та "авгієві конюшні"
      Катерина Одарченко 479
      Выдача паспортов РФ украинцам: чем это грозит и как действовать новой власти
      сьогодні , 16:07 Выдача паспортов РФ украинцам: чем это грозит и как действовать новой власти
      Злой Одессит 1068
      Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      сьогодні , 14:00 Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      Леонід Остальцев 3090
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук