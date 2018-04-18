На Донбасі знищили ворожу позицію: український волонтер показав фото

За інформацією волонтерів, на Донбасі у зоні проведення бойових дій неподалік від Маріуполя була знищена одна з позицій російських окупаційних сил.

Про це повідомив волонтер, керівник People's Project Максим Рябоконь на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідне фото.

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"Сепари коли дізналися, що навпроти бат, якому допомагає Центр волонтерів "People's Project", підпалили бліндаж, спалили "кореша" і здетонували весь БК. Сьогодні там буде трохи спокійніше, але вночі краще там більше не лазити", – іронічно зазначив він.

Нагадаємо, 16 квітня українські воїни знищили стару позицію бойовиків "Фурункул" на Світлодарській дузі. Крім того, через своїй провокативні дії проросійські окупанти зазнають великих втрат як у плані техніки, так і живої сили.