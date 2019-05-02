05:31
2 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні
      Вєсті Кремля
      20:53, 1 травня
      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
      Вєсті.UA
      19:46, 1 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      На Донеччині 18-річний хлопець виявив сховок зі зброєю (фото)

      137
      Поліцейські вилучили зброю зі сховку
      Поліцейські вилучили зброю зі сховку / Поліція Донеччини

      Мешканець Мирнограду Донецької області виявив у покинутій будівлі чотири протитанкові гранатомети, автомат Калашникова і близько тисячі набоїв. Він повідомив про знахідку працівників поліції, які вилучили зброю та боєприпаси зі сховку.

      У поліції Донеччини повідомили, що вся вилучена зброя буде доправлена на експертизу.

      Читайте також: П'яний водій поранив поліцейського у Києві: фото 18+

      Під час обстеження будинку працівники поліції вилучили ручні протитанкові гранатомети, автомат з трьома магазинами до нього, а також цинк із набоями калібром 7,62 міліметри у кількості 728 штук та 48 набоїв калібром 5,45 та 9 міліметрів.

      Наразі працівники поліції намагаються встановити кому належить сховок.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Винуватцю загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

      Дивіться фото виявленої у сховку зброї:

       

      blog_ava
      Путін підписав закон про ізоляцію російського інтернету
      1 травня
      1991
      Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі Поліція Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Барселона" розгромила "Ліверпуль" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів: відео
      1 травня , 23:58 "Барселона" розгромила "Ліверпуль" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів: відео
      419
      Головні новини 1 травня: новий паспортний указ Путіна та першотравневі демонстрації
      1 травня , 22:01 Головні новини 1 травня: новий паспортний указ Путіна та першотравневі демонстрації
      724
      Майские праздники в "ЛНР": нельзя накормить, но можно обмануть
      1 травня , 22:00 Майские праздники в "ЛНР": нельзя накормить, но можно обмануть
      Ольга Черненко 794
      Президентский рэп-баттл
      1 травня , 21:00 Президентский рэп-баттл
      Іван Яковина 703
      Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      1 травня , 17:00 Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      Блог Соцмережі 1328
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук