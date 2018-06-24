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На Донеччині чоловік намагався вивезти з зони проведення ООС картини на кругленьку суму

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На Донеччині затримали чоловіка, що намагався вивезти цінні картини
На Донеччині затримали чоловіка, що намагався вивезти цінні картини / Колаж 24 каналу

Через контрольний пункт Новотроїцьке, чоловік намагався вивезти з окупованих територій Донеччини та Луганщини картини на суму 3,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у прес-центрі штабу Операції Об'єднаних сил.

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Зазначається, що співробітники управління оперативного забезпечення ГУ ДФС у Донецькій області спільно із працівниками Служби безпеки України та Державної прикордонної служби виявили цінності в ході проведення огляду автомобіля.

Під час огляду встановлено, що водій вказаного транспортного засобу на підставі документів з ознаками підробки намагався перевезти із тимчасово окупованої території картини відомого художника Кікіньова В.М. у кількості 210 штук орієнтовною вартістю понад 3,5 мільйона гривень,
– йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронцями складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 204-3 КУпАП (Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції).

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил СБУ Державна митна служба Держприкордонслужба Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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