15:25
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
19°C 10°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Донеччині невідомі розбили пам'ятний знак герою АТО: фото

318 Читать новость на русском
У Доброполі на Донеччині невідомі розбили пам'ятний знак, встановлений герою АТО Олександру Єрмакову
У Доброполі на Донеччині невідомі розбили пам'ятний знак, встановлений герою АТО Олександру Єрмакову / фото з соцмереж

У Доброполі на Донеччині невідомі розбили пам'ятний знак, встановлений герою АТО Олександру Єрмакову. За інформацію, яка допоможе впіймати зловмисників, обіцяють 10 тисяч гривень.

Про це у спільноті "Leviathan Доброполье" у Facebook написав журналіст Артем Лютий.

Читайте також: Мухарський назвав метод, яким треба звільняти окуповані території Донбасу

Сепари сьогодні розбили пам'ятник герою АТО Олександру Єрмакову. За інформацію, яка допоможе впіймати виродків, – винагорода у 10 тисяч гривень,
– йдеться у повідомленні.

До допису автор додав знімки понівеченого пам'ятника.

У мережі люди обурені вчиненим.

"Де в цей час була поліція? Не вибачимо!" – пишуть користувачі соцмереж.

Хто такий Олександр Єрмаков?Герой АТО з позивним "Генерал". Уродженець села Добропілля на Донеччині.
12 травня 2015 року Олександр разом з іншими бійцями бригади перебував на бойовій позиції у бліндажі на дебальцевському напрямку. У бліндаж "прилетіла" ворожа міна, яка завдала йому тяжких ран. "Генерала" та інших поранених бійців було терміново евакуйовано до Артемівська, а тоді гелікоптером – до Харкова.
Олександр Єрмаков фактично прикрив собою п'ятьох солдатів, прийнявши основну силу вибуху на себе. Лікарі Харківського інституту невідкладної хірургії боролися за життя Олександра, але поранення виявилися несумісними з життям. У ніч із 19 на 20 травня Олександр помер.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька НАТО
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
сьогодні, 13:02 Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
3882
10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
сьогодні, 12:00 10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
Блог Медіа 2820
Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
сьогодні, 10:00 Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
Віталій Дейнега 1088
Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
сьогодні, 08:40 Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
Peter Santenello 954
Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
23 червня, 22:00 Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
Блог Медіа 16902
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук