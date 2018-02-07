На Донеччині прогримів вибух, поранено трьох дітей

На Донеччині у місті Красногорівка пролунав вибух невідомого предмета. Внаслідок інциденту травми отримали троє дітей.

Як повідомив глава Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, інцидент стався ввечері, 6 лютого.

"Троє дітей віком 14, 9 та 3 років отримали поранення внаслідок вибуху невідомого поки що предмету. Двоє молодших дітей знайшли на вулиці невідомий предмет і гралися з ним, старша дівчина сиділа спиною до малечі", – зазначив він.

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За словами заступника голови Мар'їнської РДА Тетяни Збуцької, 14-річна дівчинка відбулася легкими осколковими пораненнями грудної клітини, сідниць та гомілки.

Малеча ж отримала важкі ушкодження: хлопчику пошкодило внутрішні органи та відірвало три пальці на лівій руці, найменшій дівчинці відірвало палець на правій руці та також пошкодило внутрішні органи,

– додав Жебрівський.

Дітей госпіталізували до лікарні, поліцейські з'ясовують обставини трагедії.