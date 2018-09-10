На донеччині СБУ виявила схованку з боєприпасами проросійського найманця

Співробітники Служби безпеки України в рамках Операції Об’єднаних сил спільно з поліцією виявили у Донецькій області місце незаконного зберігання зброї та боєприпасів одного з проросійських бойовиків.

Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

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Зазначається, що Співробітникам СБУ вдалося встановити, що місце незаконного зберігання зброї та боєприпасів облаштував учасник незаконних збройних формувань, який знаходиться у розшуку.

Оперативники виявили сховок під час санкціонованого обшуку у будинку зловмисника у Красногорівці.



Співробітники СБУ провели обшук у помешканні проросійського бойовика



Працівники СБУ вилучили зі схованки два ручних протитанкових гранатомети РПГ-22, три реактивні гранати ПГ-7Л, три постріли ПГ-7ПМ, вісім гранат РГД-5 та Ф-1, тротилову шашку вагою чотириста грамів, вісім запалів до ручних гранат та майже півтора кілограма пластиду.



Під час обшуку правоохоронці вилучили чималий арсенал зброї

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Оперативники намагаються встановити причетність інших осіб до незаконної діяльності.