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На донеччині СБУ виявила схованку з боєприпасами проросійського найманця

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СБУ
СБУ / Служба безпеки України

Співробітники Служби безпеки України в рамках Операції Об’єднаних сил спільно з поліцією виявили у Донецькій області місце незаконного зберігання зброї та боєприпасів одного з проросійських бойовиків.

Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

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Зазначається, що Співробітникам СБУ вдалося встановити, що місце незаконного зберігання зброї та боєприпасів облаштував учасник незаконних збройних формувань, який знаходиться у розшуку. 

Оперативники виявили сховок під час санкціонованого обшуку у будинку зловмисника у Красногорівці. 

зброя, донбас,
Співробітники СБУ провели обшук у помешканні проросійського бойовика
 

Працівники СБУ вилучили зі схованки два ручних протитанкових гранатомети РПГ-22, три реактивні гранати ПГ-7Л, три постріли ПГ-7ПМ, вісім гранат РГД-5 та Ф-1, тротилову шашку вагою чотириста грамів, вісім запалів до ручних гранат та майже півтора кілограма пластиду.

зброя, донбас
Під час обшуку правоохоронці вилучили чималий арсенал зброї

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Оперативники намагаються встановити причетність інших осіб до незаконної діяльності.

Теги: Новини України Поліція СБУ Війна на Донбасі Зброя Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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