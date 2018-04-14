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На Донеччині у пекельній пастці загинула 6-річна дівчинка

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На Донеччині у пекельній пастці загинула 6-річна дівчинка
На Донеччині у пекельній пастці загинула 6-річна дівчинка / фото прес-служби поліції

У Мирнограді, що у Донецькій області, 14 квітня сталася пожежа у сараї, в результаті якої загинула 6-річна дівчинка. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Під час з'ясування усіх обставин події було встановлено, що вранці 46-річна жінка знаходилася у будинку. В цей час дві її доньки гуляли на подвір’ї. Діти знайшли сірники та почали підпалювати їх у сараї. В результаті трапилося займання сіна", – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" Кримінального кодексу України.

Теги: Новини Донецька Новини України Діти Пожежа
Джерело: 24 Канал
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