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На Донеччині вітчима підозрюють у розбещенні 7-річного хлопчика

21:22, 27 січня 335 Читать новость на русском
На Донеччині вітчима підозрюють у розбещенні 7-річного хлопчика
На Донеччині вітчима підозрюють у розбещенні 7-річного хлопчика / Фото з відкритих джерел

На Донеччині розслідують справу проти 38-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні 7-річної дитини.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

До поліції звернулась мешканка одного із селищ Добропільського району із заявою про те, що співмешканець розбещує її 7-річного сина.

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Як розповіла жінка, 38-річний чоловік підійшов до малого, який йшов до туалету, та вчинив стосовно нього розпусні дії. Крім того, хлопчик повідомив матері, що таким чином вітчим "спілкувався" з ним неодноразово.

Пізніше до поліції звернувся ще один мешканець того ж селища із заявою про те, що вказана особа протягом 6 останніх років здійснювала розпусні дії стосовно його 14-річного пасинка.

Наразі перевіряють причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів стосовно інших дітей.

Підозрюваного затримали. Досудове розслідування триває.

Теги: Новини України Кримінальні новини Діти Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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