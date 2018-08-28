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На Донеччині ворожа куля поранила жінку

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У Верхньоторецькому ворожа куля поранила жінку.
У Верхньоторецькому ворожа куля поранила жінку. / tsn.ua

У Верхньоторецькому на Донеччині куля поранила 28-річну жінку. Саме в цей час вона йшла забирати дитину з садка.

Про це повідомив заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Стокоз.

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На околиці села йшов бій, звідти і прилетіла куля. Поранення в руку виявилося легким, тому життю жінки нічого не загрожує.

На передовій минулої доби поранень зазнали двоє військових. Також російські найманці повернули на передову танки. З них гатили по околицях Лебединського. А біля населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Авдіївка, Гнутове, Водяне та Широкине противник стріляв з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Проте, бойовики самі зазнали втрат. Трьох окупантів знищено, ще 4 – поранено. Загалом, російські найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. У тому числі 4 рази з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями

"Осколки розлітаються у різніх напрямках. Навіть під час гасіння цієї пожежі є дуже великий ризик отримати поранення", – зазначив військовослужбовець ЗСУ Михайло.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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