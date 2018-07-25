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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР

На дорогах України гине у 5 разів більше людей, ніж на війні: страшні цифри

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Статистика смертності у ДТП
Статистика смертності у ДТП / 24 канал

Останніми днями в Україні сталося кілька резонансних ДТП з багатьма загиблими. Та це не виняткові випадки. В середньому щодня на дорогах України у ДТП помирає 10 людей. Аварії в Україні забирають вп’ятеро більше життів, ніж війна на Донбасі.

Так, за 4,5 роки війни на Донбасі, за офіційними даними, загинуло 3344 військових. Натомість за цей самий період на дорогах України попрощалися з життям 16 546 людей.

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Щоправда, смертність на дорогах дещо зменшилася з 2014 року: а кількість смертельних випадків за останні чотири роки зменшилася на 23%.

Порівняння смертності у війні на Донбасі та внаслідок ДТП

Однак цифра все одна велика. Лише за перше півріччя 2018 року в Україні зареєстрували понад 68 тисяч ДТП. У них постраждали 13 тисяч осіб, з них 1 237 осіб загинули. Понад дві тисячі аварій на дорогах України сталися з вини нетверезих водіїв. З них 349 – з важкими або трагічними наслідками.

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У поліції нещодавно назвали головні причини аварій на українських дорогах:

  • перевищення швидкості – 35%;
  • порушення правил маневрування – 21%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8%;
  • порушення правил проїзду пішохідних переходів – 7%;
  • недотримання дистанції – 7%;
  • інші – 22%.

Головні причини ДТП – перевищення швидкості і порушення правил маневрування

 

 

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Війна на Донбасі Публікації Інфографіка статистика
Джерело: 24 канал
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