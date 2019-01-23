На дорогах України обмежено рух транспорту через снігопади: перелік областей

У середу, 23 лютого, через сильні снігопади та ожеледицю на дорогах шести центральних та південних областей України обмежено рух великовагових транспортних засобів.

"Укравтодор" закликає водіїв за можливості відкласти поїздки на далекі відстані через сильну негоду.

Читайте також: Київ зупинився у заторах через потужний снігопад: на яких вулицях ускладнено рух

Наразі найскладніші погодні умови спостерігаються в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях,

– повідомили у відомстві.

На основних дорогах цих регіонів введено тимчасові обмеження на рух великовагових автомобілів, аби комунальники змогли очищувати траси від снігу та обробляти їх протиожеледними матеріалами.

Обмеження руху транспорту введено в таких областях:

Вінницька область:

1) Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (від міста Немирів до міста Гайсин);

2) Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (від Жмеринка до Могилів-Подільського).

Кіровоградська область:

1) Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (від Кропивницького до межі із Черкаською областю);

2) Кропивницький – Платонове (від Кропивницького – до межі із Миколаївською областю);

3) Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя (від Кропивницького до межі із Дніпропетровською областю);

4) Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв (від Кропивницького до межі із Миколаївською областю).

Окрім того, тимчасово заборонено в'їзд вантажівок у Кропивницький.

Миколаївська область:

1) Кропивницький – Платонове (від межі із Кіровоградською областю до межі з Одеською областю);

2) Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв (від межі із Кіровоградською областю до Миколаєва);

3) Р-75 КПП "Тимкове" – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка (від смт. Криве Озеро – Первомайськ – Доманівка до Олександрівки Вознесенського району).

Одеська область:

1) Київ – Одеса (км 273+210 – км 450+500).

Черкаська область:

1) Київ – Одеса, (км 143+009 – км 237+089);

2) Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, (км 518+697 – км 584+222).

Окрім того у, Київській області від 14:00 буде обмежено рух вантажівок, великогабаритних та великовагових автомобілів на окремих ділянках доріг загального користування. Також від 17:00 до 21:00 год буде заборонено рух вантажівок до Києва.