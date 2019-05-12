На дорогах України побільшає радарів TruCam

Вже з понеділка, 13 травня, для вимірювання швидкості руху патрульні використовуватимуть загалом 100 приладів TruCAM.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що до 75 радарів, які вже використовують на дорогах, буде додано ще 25. Їх використовуватимуть на ділянках з підвищеною аварійністю, де причиною є переважно саме перевищення дозволеної швидкості.

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На сайті МВС зазначається, що у місцях вимірювання швидкості стоятимуть попереджувальні знаки та службові автомобілі з увімкненими проблисковими маячками.

Все максимально відкрито і з максимальним попередженням, адже наша мета – не притягнути до відповідальності якомога більше, а попередити правопорушення, знизити швидкість,

– наголосив Білошицький.

Він також додав, що водіям "залишається тільки одне – пильнувати за знаками і не порушувати. І пам’ятати, що швидкість убиває".

Карта розташування пристроїв TruCAM // mvs.gov.ua