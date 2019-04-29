На Фанарі великоднє послання вперше прозвучало українською: відео

Під час Великоднього богослужіння на Фанарі в Стамбулі патріарше послання виголосили і українською мовою. Таке сталося вперше.

Ще рік тому це здавалося недосяжним, наголосив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга на своїй сторінці у Twitter.

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Окрім того, деякі віряни прийшли до храму у вишиванках, а ще звучав український хор. Великодню літургію особисто відправив патріарх Варфоломій.

Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою - ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!

– повідомив він.

Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою -ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна! pic.twitter.com/cEfHyLOa4O — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) April 28, 2019

Сильне Патріарше послання Церкви-Матері до вірян! Й.В.Патріарх Варфоломій сьогодні особисто відправив святкову Великодню Літургію.Як приємно було бачити чисельні вишиванки у Храмі,чути український хор. Сьогодні на Фанарі відчувалося панування Божого духу!Смакували і укр паски) pic.twitter.com/jyd14sz8li — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) April 28, 2019

Напереродні Великодніх свят Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав (Шевчук) привітали українців зі світлим Воскресінням Христовим. Вони побажали усім порозуміння, миру та радісного святкування.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.