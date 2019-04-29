На Фанарі великоднє послання вперше прозвучало українською: відео
Під час Великоднього богослужіння на Фанарі в Стамбулі патріарше послання виголосили і українською мовою. Таке сталося вперше.
Ще рік тому це здавалося недосяжним, наголосив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга на своїй сторінці у Twitter.
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Окрім того, деякі віряни прийшли до храму у вишиванках, а ще звучав український хор. Великодню літургію особисто відправив патріарх Варфоломій.
Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою - ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!
– повідомив він.
Напереродні Великодніх свят Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав (Шевчук) привітали українців зі світлим Воскресінням Христовим. Вони побажали усім порозуміння, миру та радісного святкування.
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15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.
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