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На фестиваль Tattoo Сollection завітала найпірсингованіша людина світу – Залізний Рольф: відео

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Не вагайся – забивайся! У Києві триває фестиваль Tattoo Сollection . Наймасштабніший в Україні фестиваль тату мистецтва проводять вже вчотирнадцяте. Понад 350 майстрів зі всього світу приїхали у Київ потішити новими натільними прикрасами.

Яскраві, вільні від стереотипів і розмальовані. Наймасштабніший фестиваль тату культури в Україні Tattoo Сollection в самому розпалі. Вже гудять машинки, фарби розмішуються, а відвідувачі мужньо, стиснувши зуби, терплять біль. 

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481 елемент пірсингу на тілі, з них 278 – в інтимному місці. Залізний Рольф – найпірсингованіша людина планети спеціальний гість фестивалю.

Найпірсингованіша людина світу
Найпірсингованіша людина світу

"Перший пірсинг я зробив у 1999 році. Не знаю, чому я його зробив, напевно просто захотілося. Мені подобається, що люди звертають на мене увагу. Багато перехожих озираються, багато хто просить сфотографуватися. А осуд зустрічається дуже рідко, принаймні люди його мені не висловлюють", – розповів Залізний Рольф.

 

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Допис, поширений Елена (@helen_hard)

Тату вже давно не сприймається як тюремний атрибут.А деякі роботи художників заслуговують на звання мистецьких шедеврів. На фестивалі журі займаються саме цим. Визначають кращих з кращих. 20 травня гучно і масштабно відбудеться закриття фестивалю Tattoo Сollection. І, звичайно, кращих майстрів нагородять Золотою тату-машинкою.

Більше – дивіться у сюжеті. 

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: LifeStyle Новини України Новини Києва Новини культури Фестивалі Тату
Джерело: 24 Канал
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