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На фестивалі Sziget виступить український гурт 5’Nizza

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гурт 5’Nizza виступить на фестивалі Sziget
гурт 5’Nizza виступить на фестивалі Sziget / Фото з відкритих джерел

Організатори музичного фестивалю Sziget Festival, що традиційно проходить в Будапешті, оголосили учасників європейської сцени фестивалю. Серед них є і український виконавець — гурт 5’Nizza.

Популярний музичний фестиваль пройде цьогоріч 8-15 серпня. Повний перелік музикантів виглядає наступним чином:

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5’NIZZA (UA), Astronautalis (USA), BEISSOUL & EINIUS (LT), Blaudzun (NL), Bostich + Fussible from Nortec Collective (MEX), CHEFBOSS (D), Electric Fields (AUS), Ezhel (TR), Francobollo (SE), Fresku (NL), KETTCAR (D), Klub Des Loosers (F), La Sra. Tomasa (E), Lea Santee (A), MEUTE (D), Moonchild Sanelly (SA), Motta (I), Omer Netzer (IL), Peter Aristone (SK), Run Over Dogs (HU), Satra BENZ (RO), SENBEÏ (F), Sexy Zebras (E), Shell Beach (HU), Smokey Joe & The Kid (F), Sol Monk & Jenny (IL), Strapo (SK), TÉMÉ TAN (B), The Lytics (CAN), The Paz Band (IL), The Poppers (P), Thom Artway (CZ), Tommy CA$H (EE) та Willi Peyote (I).

Тим не менш, це ще не остаточний перелік учасників Europe Stage.

Окрім гурту 5’nizza, раніше на сцені угорського фестивалю виступали такі гурти як Onuka, Atomic Simao, ДахаБраха, Brutto та інші.

Нагадаємо, що цьогорічними учасниками Sziget Festival також будуть Lana Del Rey, Fever Ray, Kendrick Lamar, Mumford & Sons, Kygo, Arctic Monkeys, Dua Lipa, Gorillaz та багато інших.

Що таке Sziget ? Один із найбільших європейських фестивалів, що відбувається щоліта в серпні з 1993 року на дунайському острові Hajógyári sziget в Обуді (Будапешт). Угорською мовою sziget означає "острів". Музична програма фестивалю є багатожанровою, а крім неї є багато інших — театральна, мистецька, циркова. Щодня — близько 250 програм на 60 майданчиках та сценах.

Теги: LifeStyle Музика Фестивалі Сергій Бабкін
Джерело: Liroom
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