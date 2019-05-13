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      На фейк-порохороні Доренка російські пропагандисти "говорили" із мертвою співачкою

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      Російські журналісти говорили із мертвою співачкою на фейковому похороні Доренка
      Російські журналісти говорили із мертвою співачкою на фейковому похороні Доренка / Фото з відкритих джерел

      Російський державний телеканал "Звезда" переконував, що на похороні журналіста Сергія Доренка поговорив з артисткою Оленою Образцовою. Однак похорону Доренка ще не було, а Образцова померла у 2015 році.

      Матеріал "Звезды" був опублікований у неділю, 12 травня, однак пізніше його видалили, повідомляє російський телеканал "Дождь".

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      24 канал писав, що відомий російський пропагандист Сергій Доренко 9 травня через проблеми зі здоров’ям не впорався із керуванням та впав з мотоцикла в центрі Москви. У лікарні головний редактор радіостанції "Говорить Москва" пережив клінічну смерть і помер, не приходячи до тями.

      У матеріалі Образцова нібито "зазначила", що Доренко ніколи не йшов на компроміси і керувався у своїй діяльності керувався тільки правдою.


      Скрнішот із Twitter ShadenFM

      Низький йому уклін і вічна пам'ять,
      – "сказала" Образцова.

      Похорону російського журналіста теж ще не було. Його відклали, оскільки поліція відмовилася видавати вдові тіло, аби провести повторну судово-медичну експертизу. 

      Після того, як російські ЗМІ написали про казус, "Звезда" вибачилася і оприлюднила спростування. Там також пообіцяли суворо покарати усіх причетних. 

      Наразі новина відсутня на сайті "Звезды" і в кешах пошукачів "Гугл" і "Яндекс".

      Хто такий Сергій Доренко? Відомий російський теле- радіожурналіст. З 1996 по 2000 рік був ведучим інформаційних програм "Час" і "Авторська програма Сергія Доренка" на каналі ОРТ. З 2014 року – головний редактор радіостанції "Говорить Москва". Також Доренко був радіоведучим і головним редактором станції "Російська служба новин".

      Він відомий своїми критичними коментарями, а також опозицією до президента Росії Володимира Путіна. Був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали Помаранчеву революцію в Україні 2004 року.

      Проте, зараз Доренко активно підтримував політику Путіна щодо України. Він включений до списку санкцій України за антиукраїнську ксенофобську позицію щодо війни на Донбасі та незаконної анексії Криму Росією. Доренко – автор пропагандистських книг, які заборонені в Україні.

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      Теги: Новини Росії ЗМІ Журналісти Російська пропаганда Курйозні новини Новини політики
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