На Філіппінах ексохоронець торговельного центру взяв в заручники 30 людей: фото, відео

У місті Сан-Хуан на Філіппінах 2 березня озброєний чоловік взяв у заручники приблизно 30 людей. Інцидент трапився у популярному торговельному центрі. У результаті одна людина отримала поранення.

Все почалося з пострілів, які пролунали усередині будівлі торговельного центру V-Mall, повідомляє The Straits times.

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Після цього тисячі покупців та працівників почали вибігати з торговельного центру.

А озброєний чоловік взяв у заручники приблизно 30 людей,

– йдеться повідомленні.

У результаті інциденту одну людину поранили, її госпіталізували.

За словами мера міста Френсіса Замори, озброєним чоловіком виявився колишній охоронець, якого звільнили кілька днів тому. Він повернувся, щоб "висунути деякі вимоги". А також переконати своїх колишніх колег приєднатися до нього та здійснити бунт проти керівництва торговельного центру.

Інцидент трапився у місті Сан-Хуан, що недалеко від Маніли – столиці Філіппін.

Що відомо про V-Mall? Популярний торговельний центр для тих, хто шукає дешеві телефони та електронні товари, а також підробки дорогих брендів.

У місті Сан-Хуан, що у Філіппінах, ексохоронець взяв у заручники 30 людей / Фото The Straits times

На Філіппінах ексохоронець взяв 30 людей у заручники: дивіться відео

Swat guys are here pic.twitter.com/z7B2XmuFbV — Rin (preorder WICKED AS YOU WISH 3/3/20) (@RinChupeco) March 2, 2020