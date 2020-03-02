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      На Філіппінах ексохоронець торговельного центру взяв в заручники 30 людей: фото, відео

      - Читать новость на русском
      На Філіппінах колишній охоронець торговельний центру взяв в заручники 30 людей

      У місті Сан-Хуан на Філіппінах 2 березня озброєний чоловік взяв у заручники приблизно 30 людей. Інцидент трапився у популярному торговельному центрі. У результаті одна людина отримала поранення.

      Все почалося з пострілів, які пролунали усередині будівлі торговельного центру V-Mall, повідомляє The Straits times.

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      Після цього тисячі покупців та працівників почали вибігати з торговельного центру.

      А озброєний чоловік взяв у заручники приблизно 30 людей,
      – йдеться повідомленні.

      У результаті інциденту одну людину поранили, її госпіталізували.

      За словами мера міста Френсіса Замори, озброєним чоловіком виявився колишній охоронець, якого звільнили кілька днів тому. Він повернувся, щоб "висунути деякі вимоги". А також переконати своїх колишніх колег приєднатися до нього та здійснити бунт проти керівництва торговельного центру.

      Інцидент трапився у місті Сан-Хуан, що недалеко від Маніли – столиці Філіппін.

      Що відомо про V-Mall? Популярний торговельний центр для тих, хто шукає дешеві телефони та електронні товари, а також підробки дорогих брендів.

      У місті Сан-Хуан, що у Філіппінах, ексохоронець взяв у заручники 30 людей / Фото The Straits times

      На Філіппінах ексохоронець взяв 30 людей у заручники: дивіться відео

       

       

      Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Постраждалі Заручники Надзвичайні ситуації Філіппіни Торгівля
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