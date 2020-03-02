На Філіппінах ексохоронець торговельного центру взяв в заручники 30 людей: фото, відео
У місті Сан-Хуан на Філіппінах 2 березня озброєний чоловік взяв у заручники приблизно 30 людей. Інцидент трапився у популярному торговельному центрі. У результаті одна людина отримала поранення.
Все почалося з пострілів, які пролунали усередині будівлі торговельного центру V-Mall, повідомляє The Straits times.
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Після цього тисячі покупців та працівників почали вибігати з торговельного центру.
А озброєний чоловік взяв у заручники приблизно 30 людей,
– йдеться повідомленні.
У результаті інциденту одну людину поранили, її госпіталізували.
За словами мера міста Френсіса Замори, озброєним чоловіком виявився колишній охоронець, якого звільнили кілька днів тому. Він повернувся, щоб "висунути деякі вимоги". А також переконати своїх колишніх колег приєднатися до нього та здійснити бунт проти керівництва торговельного центру.
Інцидент трапився у місті Сан-Хуан, що недалеко від Маніли – столиці Філіппін.
Що відомо про V-Mall? Популярний торговельний центр для тих, хто шукає дешеві телефони та електронні товари, а також підробки дорогих брендів.
У місті Сан-Хуан, що у Філіппінах, ексохоронець взяв у заручники 30 людей / Фото The Straits times
На Філіппінах ексохоронець взяв 30 людей у заручники: дивіться відео