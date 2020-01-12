На Філіппінах вулкан Таал почав вивергати стовпи попелу: аеропорт столиці зупинив роботу – фото
Вулкан розташований на острові Лусон – найбільшому на Філіппінському архіпелазі. На ньому ж розташована столиця острівної країни – Маніла та найбільше її місто – Кесон.
Через те, що Таал розташований на невеликій відстані від Маніли (100 кілометрів), у столичному аеропорту скасували рейси. Міжнародний аеропорт "Ніною Акіно" тимчасово припинив польоти. Про це інформує Bloomberg.
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Вулкан викинув стовп попелу, висота якого склала кілометр. З найближчих населених пунктів вже евакуювали майже 8 тисяч осіб.
Виверження вулкану на Філіппінах/ фото Getty images
Стовп попелу від вулкану Таал/ фото Getty images
Шматки попелу та бруду падають на вулиці містечок. Їх мешканці ховаються під парасольки та одягають респіратори.
Вулканічний попіл на вулицях міст на Філіппінах/ фото Getty images
Існує небезпека того, що зона ураження буде більшою, аніж територія самого острова.
Тааль вивергає стовп попелу/ фото Getty images
Що відомо про вулкан Таал? Це один із найменших активних вулканів Землі, популярний туристичний об’єкт на Філіппінах.
30 січня 1911 року відбулося найбільше в 20 столітті виверження Таалю, загинули 1335 людей. За 10 хвилин загинуло все живе на відстані до 10 кілометрів. Хмару попелу бачили з відстані 400 кілометрів.
Вулкан викидав не лаву, а маси білого розжареного попелу і перегрітої пари. В результаті виверження 1965 року загинуло близько 200 осіб. Останнє виверження відбулося в 1977 році.
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