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До суду тягнуть фільм, під час зйомок якого загинув пожежник

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Через пожежу в будинку під час зйомок фільму загинув рятувальник
Через пожежу в будинку під час зйомок фільму загинув рятувальник / Variety

На компанію, яка займалася виробництвом стрічки "Сирітський Бруклін", під час якого в пожежі загинув рятувальник, подали позов на сім мільйонів доларів.

На продюсерську компанію Едварда Нортона, яка займалася зніманням фільму з Брюсом Віллісом у головній ролі, через пожежу та смерть рятувальника, подали судовий позов, повідомляє Variety.

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Пожежа, яка сталася у Нью-Йорку саме під час знімань стрічки "Сирітський Бруклін", не залишила осторонь свідків, які саме і виступили позивачами.

До суду звернулися Еріка і Джордж Крус, які живуть в будинку, де відбувалася робота над фільмом,

За словами мешканців згорілого будинку, компанія діяла нерозважливо, вносячи в будівлю легкозаймисті матеріали і не маючи достатньо персоналу з безпеки.

У позові також стверджується, що вони не були попереджені про пожежу, через яку все втратили.

Еріка і Джордж Крус вимагають компенсацію в розмірі сім мільйонів доларів.


Загиблий рятувальник

Нагадаємо, що у Нью-Йорку під час знімань фільму "Сирітський Бруклін", в якому знімаються Брюс Вілліс та Алек Болдвін, сталася пожежа та загинув 37-річний рятувальник – Майкл Девідсон. Вогонь спалахнув ввечері в історичній будівлі клубу St. Nick's Jazz Pub, який давно був закритий. Чоловік служив в департаменті 15 років. Загиблого нагороджували за хоробрість в чотирьох окремих випадках. Пожежник отримав важкі поранення під час боротьби з вогнем на Манхеттені. Карета швидкої допомоги доправила його до лікарні Гарлема, де він помер від ран. ПІсля трагічного випадку продюсери фільму, режисером якого є Едвард Нортон, висловити співчуття у зв'язку з трагедією.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Нью-Йорк
Джерело: 24 Канал
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