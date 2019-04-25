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      На фінансування безпеки й оборони України слід і далі виділяти 5% ВВП: рішення РНБО

      57 Читать новость на русском
      Безпека і оборона України повинні фінансуватися ефективно
      Безпека і оборона України повинні фінансуватися ефективно / Ілюстративне фото

      Мінфін повинен передбачити у бюджети на 2020-2022 роки фінансування національної безпеки і оборони у розмірі, не меншому за 5% від запланованого на цей ж період ВВП. Президент Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо цього від 25 квітня.

      У бюджетній декларації на 2020-2022 роки Мінфін у прогнозі витрат на оборону також повинен врахувати прогноз інфляції. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави в четвер, 25 квітня.

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      Загалом Кабінету міністрів України у цьому ж указі рекомендовано:

      – вжити заходів щодо розвитку сектора безпеки і оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО і ЄС;
      – сприяти створенню і забезпеченню роботи системи управління силами оборони за принципами і стандартами НАТО;
      – передбачити належне кадрове забезпечення у секторі безпеки і оборони;
      – реалізувати соціальні гарантії військовослужбовців і рядового, і керівного складу, а також поліцейських.

      Скільки грошей отримала сфера оборони України у попередні роки?Уряд виконував і попереднє рішення РНБО щодо фінансування безпеки й оборони України сумою у понад 5% ВВП (внутрішнього валового продукту).

      Зокрема, у 2016 році з бюджету виділили 121,7 мільярда гривень.
      У 2017 – 144,4 мільярда.
      У 2018 – 178,7 мільярда.
      А у 2019 році заплановано освоїти 212 мільярдів гривень, що становить 5,4% ВВП. 

      Окремими пунктами в рішенні РНБО та указі президента Порошенка виділені:

      – вдосконалення планування і управління ресурсами в сфері безпеки і оборони;
      – доопрацювання системи медичного забезпечення військ;
      – підвищення можливостей ЗСУ в усіх сферах;
      – створення і освоєння виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів тощо.

      Що таке ВВП? Це внутрішній валовий продукт – головний показник економічного розвитку. Він вказує на сумарний обсяг виробництва товарів та послуг у країні за певний період часу (здебільшого за рік).

      До того ж, Кабмін зобов'язаний:

      – передбачити фінансування державної політики в сфері кібербезпеки;
      – сприяти розвитку та модернізації системи спеціального зв'язку та захисту інформації;
      – забезпечити функціонування і належний захист об'єктів критичної інфраструктури;
      – підвищити ефективність цивільного захисту населення, територій та майна від надзвичайних ситуацій.

      Що зробив президент Порошенко для України за 5 років і як перемога Зеленського вплине на економіку України – читайте у матеріалах 24 каналу

      Особливу увагу уряду слід присвятити сфері контррозвідки та боротьби з тероризмом. 

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      Теги: Новини України Новини політики Гроші РНБО Петро Порошенко Міністерство фінансів України Бюджет Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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