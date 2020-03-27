На фондовому ринку США значне зростання: причини
Фондовий ринок США, 27 березня, показує величезне зростання. Це найбільше триденне зростання з 1931 року і часів Великої Депресії.
Один з найдавніших фондових індексів США – індекс Dow Jones – зростає вже три дні поспіль. Вартість акцій, що входять до індексу, підвищилася на 21% у порівняннні з понеділком.
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Окрім Dow Jones зростання показали й інші фондові індекси, зокрема S&P 500 зріс на 17% порівняно з понеділком.
Чи не найсуттєвіше протягом 23 – 26 березня зросли акції Boeing – на 90%. Це відбулося на тлі розмов про виділення США додаткового фінансування для підтримки авіагалузі.
Що відомо про причини зростання
- Зростання вартості акцій не затьмарили погані новини з ринку праці США. За тиждень у Сполучених Штатах зафіксували понад 3,2 мільйона нових безробітних. Це абсолютний рекорд за всю історію спостережень.
- Настрої на фондовому ринку покращилися через рішення США щодо виділення 2 трильйонів доларів економічної підтримки для пом'якшення удару економічної кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу. Цю допомогу ще має погодити Палата представників США.
Коронавірус у США: останні новини
- США за добу 26 березня обігнали усі країни світу за кількістю зафіксованих хворих на Covid-2019. ВООЗ раніше попереджала, що новим епіцентром поширення коронавірусу стануть США.
- З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.
- 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
- Згодом у США схвалили перші ліки проти коронавірусу – хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від Covid-2019.
- Уряд США також роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
- Окрім того, у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.
Зверніть увагу! Станом на ранок 27 березня у США 85 тисяч 612 хворих, померли 1 тисяча 301 людина. До прикладу, у Китаї, звідки почалася хвороба наразі зафіксована 81 тисяча випадків, з яких померлих значно більше – 3 тисячі 292 особи.