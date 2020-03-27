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      На фондовому ринку США значне зростання: причини

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      Акції фондового ринку США знову пішли вгору / AP

      Фондовий ринок США, 27 березня, показує величезне зростання. Це найбільше триденне зростання з 1931 року і часів Великої Депресії.

      Один з найдавніших фондових індексів США – індекс Dow Jones – зростає вже три дні поспіль. Вартість акцій, що входять до індексу, підвищилася на 21% у порівняннні з понеділком.

      Цікаво У США не вистачає масок та ліжок: чи зможе Трамп перемогти коронавірус

      Окрім Dow Jones зростання показали й інші фондові індекси, зокрема S&P 500 зріс на 17% порівняно з понеділком.

      Чи не найсуттєвіше протягом 23 – 26 березня зросли акції Boeing – на 90%. Це відбулося на тлі розмов про виділення США додаткового фінансування для підтримки авіагалузі.

      Що відомо про причини зростання

      • Зростання вартості акцій не затьмарили погані новини з ринку праці США. За тиждень у Сполучених Штатах зафіксували понад 3,2 мільйона нових безробітних. Це абсолютний рекорд за всю історію спостережень.
      • Настрої на фондовому ринку покращилися через рішення США щодо виділення 2 трильйонів доларів економічної підтримки для пом'якшення удару економічної кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу. Цю допомогу ще має погодити Палата представників США.

      Коронавірус у США: останні новини

      • США за добу 26 березня обігнали усі країни світу за кількістю зафіксованих хворих на Covid-2019. ВООЗ раніше попереджала, що новим епіцентром поширення коронавірусу стануть США.
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.
      • 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
      • Згодом у США схвалили перші ліки проти коронавірусу – хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від Covid-2019.
      • Уряд США також роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
      • Окрім того, у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.

      Зверніть увагу!  Станом на ранок 27 березня у США 85 тисяч 612 хворих, померли 1 тисяча 301 людина. До прикладу, у Китаї, звідки почалася хвороба наразі зафіксована 81 тисяча випадків, з яких померлих значно більше – 3 тисячі 292 особи.

      Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованих
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Світова криза 2020 Фондовий ринок Новини США
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