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      На фоні секс-скандалу: в HBO з’явився консультант для еротичних сцен 18+

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      "Гра престолів"
      "Гра престолів" / HBO

      Знаменитий канал HBO після бурхливого секс-скандалу та жіночого руху проти домагань #MeToo найняв консультанта незвичного спрямування. Тепер така людина ставатиме посередником між продюсером та акторами і допомагатиме у координуванні сексуальних сцен.

      Про це повідомляють Rolling Stone.

      На такий незвичний крок канал HBO вирішив піти першим. Якщо серіали "Справжня кров" і "Рим" були на межі рейтингу R, тобто містили елементи жорстокості, оголеності тіл та кадри з вживаннями наркотичних речовин, то знаменита стрічка "Гра престолів" змогла вразити всіх. Перші сезони фентезійного серіалу містили майже порнографічні сцени.

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      Але після останніх скандальних подій у Голлівуді, керівництво каналу найняло тимчасового консультанта, який працював над серіалом "Двійка" (2017-2018). У ньому розповідається про становлення порноіндустрії в Нью-Йорку в 1970-х роках. Спочатку послуги консультанта пригодились на зйомках другого сезону, коли головна героїня відчувала дискомфорт під час знімання інтимних сцен.

      Але експеримент виявився настільки вдалим, що в HBO вирішили залишити такого координатора на постійній основі. Його завдання полягатиме у налагодженні зв’язків між акторами та знімальною командою серіалу, а також зняття всіх еротичних сцен за його участю. Консультант також переглядатиме сценарії, братиме участь в обговоренні зйомок інтимних сцен та все обговорюватиме з акторами, попередньо взявши у них дозвіл на проведення інтимної зйомки.

      Дивіться трейлер другого сезону серіалу "Двійка":

       

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Еротика Гра престолів Секс-скандал
      Джерело: 24 Канал
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