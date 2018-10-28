На фоні секс-скандалу: в HBO з’явився консультант для еротичних сцен 18+

Знаменитий канал HBO після бурхливого секс-скандалу та жіночого руху проти домагань #MeToo найняв консультанта незвичного спрямування. Тепер така людина ставатиме посередником між продюсером та акторами і допомагатиме у координуванні сексуальних сцен.

Про це повідомляють Rolling Stone.

На такий незвичний крок канал HBO вирішив піти першим. Якщо серіали "Справжня кров" і "Рим" були на межі рейтингу R, тобто містили елементи жорстокості, оголеності тіл та кадри з вживаннями наркотичних речовин, то знаменита стрічка "Гра престолів" змогла вразити всіх. Перші сезони фентезійного серіалу містили майже порнографічні сцени.

Читайте також: Гра престолів: перша серія сьомого сезону обвалила трафік навіть порносайтів

Але після останніх скандальних подій у Голлівуді, керівництво каналу найняло тимчасового консультанта, який працював над серіалом "Двійка" (2017-2018). У ньому розповідається про становлення порноіндустрії в Нью-Йорку в 1970-х роках. Спочатку послуги консультанта пригодились на зйомках другого сезону, коли головна героїня відчувала дискомфорт під час знімання інтимних сцен.

Але експеримент виявився настільки вдалим, що в HBO вирішили залишити такого координатора на постійній основі. Його завдання полягатиме у налагодженні зв’язків між акторами та знімальною командою серіалу, а також зняття всіх еротичних сцен за його участю. Консультант також переглядатиме сценарії, братиме участь в обговоренні зйомок інтимних сцен та все обговорюватиме з акторами, попередньо взявши у них дозвіл на проведення інтимної зйомки.

Дивіться трейлер другого сезону серіалу "Двійка":