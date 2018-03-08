На Франківщині замерз унікальний водоспад: неймовірні фото

На Тлумаччині у селі Ісаків замерз унікальний травертиновий водоспад "Дівочі сльози".

Про це користувач Михайло Ковтун написав у спільноті "Тлумаччина туристична".

Основою водоспаду є мох, що сотнями років ріс, відмирав, кам’янів і спричинявся до появи наступних поколінь цього ж моху.

За легендою, колись давно на ці землі напало військо татар, які грабували й палили села, вбивали жителів, а дівчат брали в полон, щоб пізніше продати у рабство.

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Одного разу, переправляючись через Чорний ліс, татари зупинилися біля Дністра, щоб відпочити. Полонені дівчата вирішили, що краще померти на своїй землі, аніж жити в неволі. Вони непомітно вибрались на скелю та кинулися з неї вниз.

З того часу зі скелі почали капати краплі води, які з часом перетворилися на невеличкий водоспад як знак великого горя та неймовірної відданості рідній землі.