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На Франківщині затримали п'яного чоловіка, який хаотично стріляв біля дитсадка

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Поліцейські затримали стрільця
Поліцейські затримали стрільця / Патрульна поліція

У суботу, 14 квітня, в Івано-Франківську співробітники Патрульної поліції затримали нетверезого чоловіка, який влаштував стрілянину біля дитячого садка.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Івано-Франківської області на сторінці у Facebook.

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"До поліції зателефонувала стурбована жінка. Вона повідомила, що, гуляючи з дитиною на вулиці Бельведерській, побачила, як невідомий чоловік стріляє з пістолета. Подія трапилася поруч з дитячим майданчиком, неподалік — дитсадок", – зазначили у повідомленні.

30-річний чоловік мав із собою пневматичний пістолет, на який не мав спеціального дозволу для його носіння.

Затриманого доставили до медзакладу, аби підтвердити, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також на стрільця склали адмінпротокол за статтею "Дрібне хуліганство".

Теги: Кримінальні новини Новини Івано-Франківська Поліція Зброя
Джерело: 24 Канал
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