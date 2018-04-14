На Франківщині затримали п'яного чоловіка, який хаотично стріляв біля дитсадка

У суботу, 14 квітня, в Івано-Франківську співробітники Патрульної поліції затримали нетверезого чоловіка, який влаштував стрілянину біля дитячого садка.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Івано-Франківської області на сторінці у Facebook.

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"До поліції зателефонувала стурбована жінка. Вона повідомила, що, гуляючи з дитиною на вулиці Бельведерській, побачила, як невідомий чоловік стріляє з пістолета. Подія трапилася поруч з дитячим майданчиком, неподалік — дитсадок", – зазначили у повідомленні.

30-річний чоловік мав із собою пневматичний пістолет, на який не мав спеціального дозволу для його носіння.