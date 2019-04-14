На фронті бійці ЗСУ відпрацювали техніку бою з використанням ракетного озброєння: відео

Окрім безпосередніх бойових дій, українські армійці проводять постійні навчання. В тому числі – у зоні бойових дій та ще й з використанням високоточного ракетного озброєння.

Воїни ООС відпрацювали сценарій вторгнення авіації РФ – мовляв, українські військові очікували повітряний напад противника з південного, південно-східного та східного напрямків.

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Так, 4 літаки та 2 коптери увірвалися у повітряний простір України з території Росії – така легенда бойових навчань, що пройшли на узбережжі Азову. Тим паче, лише тиждень тому росіяни тут відкрито провокували.



Командувач ООС дав завдання військовим ЗСУ

"За 20 кілометрів від державного кордону України, який розташовується у Донецькій області, наводились літаки – стратегічні бомбардувальники ТУ-160. Здійснювалось за допомогою літака управління А-50. Це збройні сили Російської Федерації, яка хоче вплинути на українців та їх свідомість, показуючи що тут йде гаряча фаза ведення бойових дій", – відповів командувач ООС Сергій Наєв.



Сергій Наєв особисто контролював навчання

Окрім самих стрільб, відпрацювали і переміщення бойових груп.

У навчаннях залучили зенітний комплекс С-300, у якому дальність ураження до 75 кілометрів. Згодом у бій вступили зенітно-ракетні комплекси 2С6, які знищують засоби повітряного нападу до 12 кілометрів.

Зенітно-ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска" призначений для виявлення та знищення повітряних цілей зенітними автоматами та крилатими ракетами,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Проте хлопці відверто радіють, що із початку війни нарешті "Тунгуска" вперше відстрілялась з ракетного каналу.

Як минула доба на фронті?Протягом доби 13 квітня проросійські бойовики 14 разів зневажили домовленість про режим припинення вогню та обстріляли українських військових. Майже всі ворожі обстріли тривали поблизу східної частини лінії фронту, зокрема під Новотроїцьким, біля Авдіївки, Верхньоторецького, Пісків, Лебединського та Павлополя. ЗСУ, на щастя, не зазнали втрат. А от ворог поплатився – двох окупантів знищено, п'ять поранено.