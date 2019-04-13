На фронті на гарячому погорів комбат, який систематично тягнув гроші з військових

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил затримали командира батальйону, який впродовж довгого часу вимагав у підлеглих військовослужбовців хабара в обмін на начебто порушення останніми військової дисципліни.

Операцію провели співробітники військової прокуратури разом із Службою безпеки України 12 квітня під час отримання майором чергового хабара. Цього разу у розмірі 4 тисяч гривень. Хоча із фото з місця події видно, що у своєму кабінеті комбат мав і валюту. Чи він її отримав як хабар – не уточнюється.

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"Встановлено, що майор Ч. отримував від підлеглих військовослужбовців грошові кошти за невжиття заходів реагування щодо надуманих фактів порушення ними військової дисципліни, непритягнення до адміністративної відповідальності правами командування військової частини", – зазначили у штабі ООС.

Хабарника затримали і вирішують питання про оголошення йому підозри. Також клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.