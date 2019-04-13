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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      На фронті на гарячому погорів комбат, який систематично тягнув гроші з військових

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      Майора затримали під час отримання чергового хабара
      Майора затримали під час отримання чергового хабара / Facebook // Операція Об'єднаних Сил

      У зоні проведення Операції Об'єднаних сил затримали командира батальйону, який впродовж довгого часу вимагав у підлеглих військовослужбовців хабара в обмін на начебто порушення останніми військової дисципліни.

      Операцію провели співробітники військової прокуратури разом із Службою безпеки України 12 квітня під час отримання майором чергового хабара. Цього разу у розмірі 4 тисяч гривень. Хоча із фото з місця події видно, що у своєму кабінеті комбат мав і валюту. Чи він її отримав як хабар – не уточнюється. 

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      "Встановлено, що майор Ч. отримував від підлеглих військовослужбовців грошові кошти за невжиття заходів реагування щодо надуманих фактів порушення ними військової дисципліни, непритягнення до адміністративної відповідальності правами командування військової частини", – зазначили у штабі ООС. 

      Хабарника затримали і вирішують питання про оголошення йому підозри. Також клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

       

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Корупція
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