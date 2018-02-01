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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

На фронті знову втрати: в лавах ЗСУ є загиблі і поранені

07:20, сьогодні 891 Читать новость на русском
В лавах ЗСУ є втрати
В лавах ЗСУ є втрати / Фото із відкритих джерел

Впродовж минулої доби проросійські терористи не припиняли вогневих провокацій проти українських захисників на Донбасі.

Як звітують у прес-центрі штабу АТО, на Луганському напрямку ворог, за темної пори доби, декілька разів з 82-мм мінометів та озброєння БМП вів вогонь по позиціях ЗСУ в районі Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї - провокував українських захисників біля Станиці Луганської.

Дивіться також: Як проходять години тиші на передовій у зоні АТО: відео

Терористи не гребували наражати на небезпеку цивільне населення, підступно обстрілявши околиці Кримського. Біля цього прифронтового села розірвалось три міни калібру 120 міліметрів.

На Донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів обстріляли опорні пункти сил АТО у передмісті Авдіївки, а на Приазов'ї порушили перемир'я в районі Павлополя.

Загалом за минулу добу зафіксовано 5 випадків порушення режиму тиші зі сторони проросійських найманців.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув один український військовий. Двоє бійців зазнали бойових травм.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Тероризм Збройні Сили України Жертви
Джерело: 24 Канал
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