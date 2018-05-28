На Гаваях вже місяць триває виверження вулкана: через лаву існує загроза для евакуації людей

На Гаваях станом на 28 травня триває виверження вулкана Кілауеа, лава з якого наблизилися до останньої дороги, яка веде до одного з районів острова. Геологи сповістили про збільшення підземного тиску і попередили про загрозу потужного виверження.

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що лава витікає з декількох десятків розломів, які утворилися неподалік від кратера вулкана. Водночас на острові почали з’являтися великі розколи у землі завглибшки в десятки метрів.

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Лава вже зруйнувала понад 80 будівель на острові. Небезпеку становлять також токсичні гази з вулкана, які накопичуються в повітрі.

Раніше через посилення виверження вулкана геологічна служба США оголосила червоний рівень повітряної небезпеки на Гаваях, який означає, що велике виверження є неминучим.

У геологічній службі застерігають, що активність вулкана може посилитися "у будь-який момент" і супроводжуватиметься новими викидами попелу та вибухами біля кратера.

Дивіться відео виверження вулкана Кілауеа на Гаваях:

Нагадаємо, виверження вулкана Кілауеа на Гаваях почалося ще на початку травня, тож триває майже місяць. У зв’язку з цим МЗС України опублікувало рекомендацію громадянам не відвідувати Гаваї.