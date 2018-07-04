На головному пляжі Одеси забив величезний гейзер з бруду: промовисте відео

На одному з пляжів в Аркадії в Одесі відпочивальники помітили великий сірий гейзер з бруду, який почав бити з-під води. Він виник через особливості зливової каналізації і залив пісок на пляжі.

Відповідний запис оприлюднив Олександр Шишлянников на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Екологічне лихо: на Одещині масово гине риба

"Сьогодні плавати не буду, напевно", – з іронією підписав відео чоловік.

Зазначається, що гейзер виник через те, що зливова каналізація виходить прямо в море. Згодом, до узбережжя приїхали співробітники Українського наукового центру екології моря і взяли проби для моніторингу стану акваторії.

На пляжі після негоди накопичилося багато водоростей, а в прибережній зоні скупчилися нечистоти, змиті зливою.