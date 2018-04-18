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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На головному вокзалі Берліна знайшли бомбу – можлива евакуація тисяч осіб

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На головному вокзалі Берліна знайшли бомбу – можлива евакуація тисяч осіб
На головному вокзалі Берліна знайшли бомбу – можлива евакуація тисяч осіб / bokosmart.com

Неподалік головного залізничного вокзалу Берліна знайшли бомбу часів Другої світової війни. Її знешкодження може призвести до серйозних порушень у роботі транспорту, а також до евакуації тисяч пасажирів.

Про це повідомляє RBB 24.

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Бомбу виявили під час ремонтних робіт поблизу будівлі вокзалу.

Очікується, що її знешкоджуватимуть у п'ятницю вранці. Це може призвести до значних порушень роботи місцевого та міжміського транспорту.

У ЗМІ впевнені, що детонація вплине на роботу головного залізничного вокзалу німецької столиці. В результаті, місцеві та міжміські потяги будуть скасовані, як і автобуси та трамваї довкола вокзалу.

Окрім того, можливо будуть евакуйовані приміщення лікарні Шаріте, розташованої неподалік, а це – 13 тисяч осіб персоналу і тисячі пацієнтів.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині вже проводили масштабну евакуацію людей. 9 квітня у місті Падерборн вивезли 26 тисяч людей. Все через британську бомбу часів Другої світової війни, яку місцева сім'я знайшла у себе на подвір'ї.

Джерело: 24 Канал
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