На гральні заклади в Україні почали клеїти приписи про порушення: фотофакт

У містах України правоохоронці продовжують проводити перевірку гральних закладів. Водночас вони на них клеять приписи про порушення.

У п’ятницю, 20 грудня, на ектренному засіданні Кабмін ухвалив рішення, за яким в Україні заборонено займатися бізнесом під прикриттям державних лотерей. ​Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади закриють з 16:00.

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Правоохоронці розпочали перевірку ще уночі. У результаті спецоперації у 6 областях силовики "накрили" одразу 43 підпільні заклади. Також було вилучено 33 столи для гри у покер, 293 гральні автомати, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.

Перевірка також продовжилась і вдень. За інформацією журналістів 24 каналу, на кілька гральних закладів у Києві та Львові правоохоронці прикріпили приписи про порушення.

Правоохоронці почали клеїти приписи про порушення на українські гральні заклади / Фото 24 каналу

До слова, Президент України Володимир Зеленський пов’язав рішення уряду про закриття гральних залів із провалом проєкту закону про легалізацію грального бізнесу.

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