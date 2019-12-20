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      На гральні заклади в Україні почали клеїти приписи про порушення: фотофакт

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      Перевірка гральних закладів в Україні: правоохоронці клеять приписи про порушення / 24 канал

      У містах України правоохоронці продовжують проводити перевірку гральних закладів. Водночас вони на них клеять приписи про порушення.

      У п’ятницю, 20 грудня, на ектренному засіданні Кабмін ухвалив рішення, за яким в Україні заборонено займатися бізнесом під прикриттям державних лотерей. ​Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади закриють з 16:00.

      Радимо ознайомитися! Гончарук зібрав Кабмін на екстрене засідання, щоб вирішити питання лотерей

      Правоохоронці розпочали перевірку ще уночі. У результаті спецоперації у 6 областях силовики "накрили" одразу 43 підпільні заклади. Також було вилучено 33 столи для гри у покер, 293 гральні автомати, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.

      Перевірка також продовжилась і вдень. За інформацією журналістів 24 каналу, на кілька гральних закладів у Києві та Львові правоохоронці прикріпили приписи про порушення.

      Правоохоронці почали клеїти приписи про порушення на українські гральні заклади / Фото 24 каналу 

      До слова, Президент України Володимир Зеленський пов’язав рішення уряду про закриття гральних залів із провалом проєкту закону про легалізацію грального бізнесу.

      Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому,
      – заявив гарант. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Києва Гральний бізнес Новини Львова
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