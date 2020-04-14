Заступник Кличка Поворозник вимагав хабарі у сотні тисяч доларів: СБУ затримала посередника
Співробітники СБУ задокументовали протиправну діяльність першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Він через посередника вимагав неправомірну вигоду у розмірі 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела серед правоохоронців.
Цікаво Псевдорадник Єрмака обіцяв керівну посаду за 200 тисяч доларів: деталі
За даними журналістів, Поворозник вимагав хабар за вплив на ухваленння рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень.
Зрештою спецслужа затримала його посередника після того, як той отримав неправомірну вигоду у сумі 60 тисяч доларів.
Справа першого заступника Кличка Поворозника: 60 тисяч доларів хабара, які отримав посередник
Крім того, спіробітники СБУ задокументували, що посередник задля отримання грошей діяв за вказівкою та узгодженням із Поворозником. Вони планували отримати хабар ще й з іншого об’єкта будівництва. Мовиться про суму у 246 тисяч доларів.
Зараз у КМДА проходять невідкладні обшуки.
Новина доповнюється
Читайте також
-
Є проблеми: Притула оцінив рік президенства Зеленського і згадав про розмову з нимсьогодні , 15:05
-
Росія не проситиме ЄС про зняття санкцій: зухвалий коментар МЗС РФсьогодні , 16:05
-
Соколову хочуть заборонити виконувати обов’язки директора ДБР: суд відкрив справусьогодні , 19:24
-
Який курс долара і євро в обмінниках України 14 квітнясьогодні , 17:22
-
Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 40 людейсьогодні , 18:51
-
Валерій Шайтанов: біографія та факти про затриманого генерал-майорасьогодні , 18:38