Заступник Кличка Поворозник вимагав хабарі у сотні тисяч доларів: СБУ затримала посередника

Співробітники СБУ задокументовали протиправну діяльність першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Він через посередника вимагав неправомірну вигоду у розмірі 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела серед правоохоронців.

Цікаво Псевдорадник Єрмака обіцяв керівну посаду за 200 тисяч доларів: деталі

За даними журналістів, Поворозник вимагав хабар за вплив на ухваленння рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень.

Зрештою спецслужа затримала його посередника після того, як той отримав неправомірну вигоду у сумі 60 тисяч доларів.



Справа першого заступника Кличка Поворозника: 60 тисяч доларів хабара, які отримав посередник

Крім того, спіробітники СБУ задокументували, що посередник задля отримання грошей діяв за вказівкою та узгодженням із Поворозником. Вони планували отримати хабар ще й з іншого об’єкта будівництва. Мовиться про суму у 246 тисяч доларів.

Зараз у КМДА проходять невідкладні обшуки.

Новина доповнюється