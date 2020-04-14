21:35
14 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Заступник Кличка Поворозник вимагав хабарі у сотні тисяч доларів: СБУ затримала посередника

      - Читать новость на русском
      Микола Поворозник / "Хмарочос"

      Співробітники СБУ задокументовали протиправну діяльність першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Він через посередника вимагав неправомірну вигоду у розмірі 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

      Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела серед правоохоронців.

      Цікаво Псевдорадник Єрмака обіцяв керівну посаду за 200 тисяч доларів: деталі

      За даними журналістів, Поворозник вимагав хабар за вплив на ухваленння рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень.

      Зрештою спецслужа затримала його посередника після того, як той отримав неправомірну вигоду у сумі 60 тисяч доларів.


      Справа першого заступника Кличка Поворозника: 60 тисяч доларів хабара, які отримав посередник 

      Крім того, спіробітники СБУ задокументували, що посередник задля отримання грошей діяв за вказівкою та узгодженням із Поворозником. Вони планували отримати хабар ще й з іншого об’єкта будівництва. Мовиться про суму у 246 тисяч доларів. 

      Зараз у КМДА проходять невідкладні обшуки.  

      Новина доповнюється 

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: СБУ КМДА Корупція Хабар Віталій Кличко Новини Києва Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:35 Бюджет з дірою у 300 мільярдів: де Україна візьме гроші
      Антон Голобородько
      сьогодні , 18:20 Повільно і обережно: як світ починає виходити з жорсткого карантину
      Світлана Попова