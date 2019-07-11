На Халкідіках у Греції стався жахливий шторм: 6 іноземців загинули – фото і відео

На півострові Халкідіки, що на півночі Греції, негода вбила щонайменше 6 людей, серед яких – 2 дітей. Сильні вітри, дощі та град раптово накрили популярний серед туристів регіон, більше 100 людей потрапили у лікарню.

Загинули 2 громадян Румунії: жінка та 8-річний хлопчик, 2 громадян Росії: чоловік та молодий хлопець та 2 громадян Чехії. Keep Talking Greece повідомляє, що вітри повиривали дерева та зруйнували дахи.

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Головний лікар "Медичного центру Неа-Муданья" Атантіос Кальцас розповів, що таке стихійне лихо у цьому регіоні Греції він бачить вперше за 25 років.

Кальцас додав, що вік людей, які потрапили в клініку, коливається від 8 місяців до 70 років. У багатьох – травми голови.



Наслідки шторму у Греції/ Фото з Twitter Rik Freeman Photos

Двоє чеських туристів загинули після того, як стихія занесла їхній автомобіль. Жінка і 8-річний хлопчик, обидва румунські громадяни, були вбиті після того, як на них обрушився дах. Росіяни чоловік і молодий хлопчик загинули унаслідок падіння дерева біля готелю.

Варто наголосити, що зазвичай погода у Греції влітку дуже суха та сонячна. Тож безліч туристів обирають для відпустки саме цю країну. Метеоролог Клеарксос Марусакіс описав погодні умови як "надзвичайно незвичайні" для цього часу року.



Шторм у Греції зруйнував будинки/ Фото з Twitter Rik Freeman Photos

Влада Халкідіків оголосила у регіоні надзвичайний стан. Близько 140 рятувальників ліквідовують наслідки стихійного лиха.



Шторм зруйнував частини дороги та будівлі/ Фото: Keep Talking Greece



Пляж на Халкідіках після шторму/ Фото з Twitter Rik Freeman Photos

На Халкідіках у Греції стався жахливий шторм: дивіться відео

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