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      На Халкідіках у Греції стався жахливий шторм: 6 іноземців загинули – фото і відео

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      На Халкідіках стався сильний шторм
      На Халкідіках стався сильний шторм / twitter.com/rickfr01

      На півострові Халкідіки, що на півночі Греції, негода вбила щонайменше 6 людей, серед яких – 2 дітей. Сильні вітри, дощі та град раптово накрили популярний серед туристів регіон, більше 100 людей потрапили у лікарню.

      Загинули 2 громадян Румунії: жінка та 8-річний хлопчик, 2 громадян Росії: чоловік та молодий хлопець та 2 громадян Чехії. Keep Talking Greece повідомляє, що вітри повиривали дерева та зруйнували дахи.

      Нещодавно: На грецькому острові спалахнули пожежі: людей почали евакуювати

      Головний лікар "Медичного центру Неа-Муданья" Атантіос Кальцас розповів, що таке стихійне лихо у цьому регіоні Греції він бачить вперше за 25 років.

      Кальцас додав, що вік людей, які потрапили в клініку, коливається від 8 місяців до 70 років. У багатьох – травми голови.

      греція халкідіки шторм
      Наслідки шторму у Греції/ Фото з Twitter Rik Freeman Photos

      Двоє чеських туристів загинули після того, як стихія занесла їхній автомобіль. Жінка і 8-річний хлопчик, обидва румунські громадяни, були вбиті після того, як на них обрушився дах. Росіяни чоловік і молодий хлопчик загинули унаслідок падіння дерева біля готелю.

      Варто наголосити, що зазвичай погода у Греції влітку дуже суха та сонячна. Тож безліч туристів обирають для відпустки саме цю країну. Метеоролог Клеарксос Марусакіс описав погодні умови як "надзвичайно незвичайні" для цього часу року.

      халкідіки греція шторм
      Шторм у Греції зруйнував будинки/ Фото з Twitter Rik Freeman Photos

      Влада Халкідіків оголосила у регіоні надзвичайний стан. Близько 140 рятувальників ліквідовують наслідки стихійного лиха.

      халкідіки шторм греція
      Шторм зруйнував частини дороги та будівлі/ Фото: Keep Talking Greece

      халкідіки греція пляж шторм
      Пляж на Халкідіках після шторму/ Фото з Twitter Rik Freeman Photos

      На Халкідіках у Греції стався жахливий шторм: дивіться відео

      До слова: Град розміром з тенісний м’яч випав в Італії: шокуючі фото і відео

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      Теги: Новини Росії Греція Стихійні лиха Жертви Чехія Румунія клімат
      Джерело: 24 канал
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